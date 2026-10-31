评级机构标普全球评级将Meta Platforms的展望从“稳定”调整为“负面”，理由是该公司的资本支出和自由运营现金流存在重大不确定性。Channel NewsAsia对此报道。

AI基础设施支出

Meta正在投资先进芯片和数据中心，以更积极地与人工智能市场的领导者竞争。标普指出，这些支出正在削弱该公司历来强劲的自由现金流。

该机构评估认为，Meta将其AI投资变现的能力比其竞争对手更受限制。标普还表示，目前尚不清楚新的收入来源何时能够作出实质性贡献，并在未来几年超过支出的增长。

现金流预测

Meta上周预测年度资本支出将在1350亿美元至1450亿美元之间。此前，该公司报告第三季度自由现金流缺口为21.2亿美元，而一年前该指标为正值。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

标普预计，Meta的自由运营现金流缺口将在2026年达到390亿美元，并在2027年达到710亿美元。根据该机构的预测，高资本支出可能使该指标在2028年后仍保持负值。

债务负担

标普认为，Meta的债务负担比率最早可能在2027年超过1.0。这是该机构给予AA-发行人信用评级的门槛。

该公司还表示，计划出售975亿美元股票，以在公开市场筹集资金，用于扩建AI基础设施。周五盘后交易中，Meta股价几乎没有变化；但在一周内下跌超过4%，延续了连续五周的周度下跌。

关注我们在