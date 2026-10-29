Акции Norwegian выросли на 13% после повышения прогноза — CNBC

Акции круизного оператора Norwegian Cruise Line Holdings выросли на 13% после публикации квартальной отчетности, превзошедшей ожидания аналитиков, и повышения прогноза на 2026 год. Об этом сообщает CNBC.

Результаты третьего квартала

Выручка компании за третий квартал составила 2,95 млрд долларов против ожидаемых Уолл-стрит 2,88 млрд долларов, по данным LSEG. Чистая прибыль Norwegian Cruise Line Holdings достигла 491 млн долларов, или 1,07 доллара на акцию.

Скорректированный показатель EBITDA составил 937 млн долларов и превысил предыдущий прогноз компании на уровне 874 млн долларов. Скорректированная прибыль на акцию достигла 1,12 доллара — выше предыдущего ориентира в 90 центов и ожиданий аналитиков в 94 цента, по данным LSEG.

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Обновленный прогноз и кадровые изменения

После более сильных, чем ожидалось, квартальных результатов компания повысила прогноз на 2026 год. Теперь Norwegian ожидает скорректированный EBITDA на уровне 2,55 млрд долларов и скорректированную прибыль около 1,70 доллара на акцию.

В компании отметили, что с момента предыдущего отчета объем бронирований «умеренно улучшился», но все еще остается ниже оптимального уровня. Norwegian планирует сосредоточиться на новых маркетинговых стратегиях, в частности запустить новую маркетинговую платформу в январе. Компания также рассчитывает поддержать спрос благодаря новому аквапарку на частном острове Great Stirrup Cay.

Финансовый директор Марк Кемпа покинет должность после более чем 25 лет работы в компании. С 1 января его преемницей станет директор по стратегии Меган Монтана.

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