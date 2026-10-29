邮轮运营商Norwegian Cruise Line Holdings发布的季度业绩超过分析师预期，并上调了2026年预测后，其股价上涨13%。CNBC对此进行了报道。

第三季度业绩

根据LSEG数据，该公司第三季度营收为29.5亿美元，高于华尔街预期的28.8亿美元。Norwegian Cruise Line Holdings净利润达到4.91亿美元，即每股1.07美元。

调整后EBITDA为9.37亿美元，超过公司此前预测的8.74亿美元。根据LSEG数据，调整后每股收益达到1.12美元，高于此前90美分的指引以及分析师预期的94美分。

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更新后的预测和人事变动

在季度业绩强于预期后，该公司上调了2026年预测。Norwegian目前预计调整后EBITDA为25.5亿美元，调整后每股收益约为1.70美元。

该公司表示，自上次报告以来，预订量“有所改善”，但仍低于最佳水平。Norwegian计划专注于新的营销策略，包括在1月推出一个新的营销平台。该公司还预计通过其私人岛屿Great Stirrup Cay上的新水上乐园来支持需求。

首席财务官马克·肯帕在公司工作超过25年后将离职。自1月1日起，首席战略官梅根·蒙大拿将接任其职位。

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