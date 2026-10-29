Akcje Norwegian wzrosły o 13% po podwyższeniu prognozy — CNBC

Akcje operatora rejsów wycieczkowych Norwegian Cruise Line Holdings wzrosły o 13% po publikacji kwartalnych wyników, które przewyższyły oczekiwania analityków, oraz podwyższeniu prognozy na 2026 rok. Poinformowała o tym CNBC.

Wyniki za trzeci kwartał

Przychody spółki w trzecim kwartale wyniosły 2,95 mld dolarów wobec oczekiwanych przez Wall Street 2,88 mld dolarów, według danych LSEG. Zysk netto Norwegian Cruise Line Holdings osiągnął 491 mln dolarów, czyli 1,07 dolara na akcję.

Skorygowany wskaźnik EBITDA wyniósł 937 mln dolarów i przewyższył wcześniejszą prognozę spółki na poziomie 874 mln dolarów. Skorygowany zysk na akcję osiągnął 1,12 dolara — powyżej wcześniejszych wytycznych na poziomie 90 centów oraz oczekiwań analityków wynoszących 94 centy, według danych LSEG.

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Zaktualizowana prognoza i zmiany kadrowe

Po lepszych od oczekiwanych wynikach kwartalnych spółka podwyższyła prognozę na 2026 rok. Norwegian oczekuje teraz skorygowanego EBITDA na poziomie 2,55 mld dolarów oraz skorygowanego zysku w wysokości około 1,70 dolara na akcję.

Spółka zaznaczyła, że od czasu poprzedniego raportu wolumen rezerwacji „umiarkowanie się poprawił”, ale nadal pozostaje poniżej optymalnego poziomu. Norwegian planuje skoncentrować się na nowych strategiach marketingowych, w tym uruchomić nową platformę marketingową w styczniu. Spółka liczy także na wsparcie popytu dzięki nowemu parkowi wodnemu na prywatnej wyspie Great Stirrup Cay.

Dyrektor finansowy Mark Kempa opuści stanowisko po ponad 25 latach pracy w spółce. Od 1 stycznia jego następczynią zostanie dyrektorka ds. strategii Meghan Montana.

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