W USA wartość sprzedaży w kategorii mody na platformach eBay i Depop w ciągu ostatnich 12 miesięcy sięgnęła 9 mld dolarów. To około 25% więcej niż rok wcześniej, z uwzględnieniem sprzedaży Depop przed przejęciem serwisu przez eBay, informuje Fortune.

Kierownictwo eBay poinformowało o tych wynikach podczas telekonferencji dotyczącej wyników za trzeci kwartał. Wartość sprzedaży Depop w USA w trzecim kwartale wzrosła ponad dwukrotnie rok do roku. eBay przejęło marketplace używanej odzieży Depop w lipcu za 1,4 mld dolarów.

Popyt wśród młodych kupujących

Według raportu eBay Recommerce Report za 2026 rok prawie 90% z 7 mln aktywnych kupujących Depop w ubiegłym roku miało mniej niż 34 lata. Dyrektor generalny eBay Jamie Iannone powiązał zainteresowanie pokolenia Z używanymi rzeczami z koncentracją młodych ludzi na zrównoważonej konsumpcji.

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W raporcie eBay wskazano, że 46% konsumentów w wieku od 18 do 29 lat kupuje używane towary co najmniej raz na dwa tygodnie. Wśród wszystkich respondentów wskaźnik ten wyniósł 28%. Na potrzeby badania ankietowano 10 523 osoby w dziesięciu krajach, w tym w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji i Japonii.

Cena i ponowne zakupy

Kolejne 76% przedstawicieli pokolenia Z stwierdziło, że używane rzeczy pomagają im kontrolować budżet, podczas gdy wśród wszystkich konsumentów tak odpowiedziało 70%. Zwiększenie zakupów towarów z rynku wtórnego w przyszłym roku planuje 60% Amerykanów w wieku 18–29 lat, wobec 41% wszystkich konsumentów w USA.

W trzecim kwartale liczba aktywnych kupujących Depop w poprzednich 12 miesiącach wyniosła 11 mln, wobec 9 mln rok wcześniej. Według raportu finansowego eBay wartość brutto towarów spółki w trzecim kwartale wyniosła 23,2 mld dolarów i wzrosła o 15% rok do roku. Dyrektorka finansowa eBay Peggy Alford oświadczyła, że Depop dodał prawie trzy punkty procentowe do tego wzrostu.

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