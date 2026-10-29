В США объем продаж в категории моды на платформах eBay и Depop за последние 12 месяцев достиг $9 млрд. Это примерно на 25% больше, чем годом ранее, с учетом продаж Depop до приобретения сервиса компанией eBay, сообщает Fortune.

Руководители eBay сообщили об этих результатах во время телефонной конференции по итогам третьего квартала. Объем продаж Depop в США в третьем квартале более чем удвоился в годовом выражении. eBay приобрела маркетплейс подержанной одежды Depop в июле за $1,4 млрд.

Спрос среди молодых покупателей

Согласно отчету eBay Recommerce Report за 2026 год, почти 90% из 7 млн активных покупателей Depop в прошлом году были младше 34 лет. Генеральный директор eBay Джейми Ианноне связал интерес поколения Z к подержанным вещам с фокусом молодежи на устойчивом потреблении.

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В отчете eBay отмечается, что 46% потребителей в возрасте от 18 до 29 лет покупают подержанные товары не реже одного раза в две недели. Среди всех опрошенных этот показатель составил 28%. Для исследования опросили 10 523 человека в десяти странах, в том числе в США, Великобритании, Германии, Франции и Японии.

Цена и повторные покупки

Еще 76% представителей поколения Z заявили, что подержанные вещи помогают им контролировать бюджет, тогда как среди всех потребителей так ответили 70%. Увеличить покупки товаров на вторичном рынке в следующем году планируют 60% американцев в возрасте 18–29 лет по сравнению с 41% всех потребителей в США.

В третьем квартале число активных покупателей Depop за предыдущие 12 месяцев составило 11 млн против 9 млн годом ранее. Согласно финансовому отчету eBay, валовой объем товаров компании в третьем квартале составил $23,2 млрд и вырос на 15% в годовом выражении. Финансовый директор eBay Пегги Алфорд заявила, что Depop добавил почти три процентных пункта к этому росту.

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