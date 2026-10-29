在美国，eBay和Depop平台时尚品类的销售额在过去12个月达到90亿美元。计入eBay收购Depop服务前的销售额后，这一数字比一年前高约25%，Fortune报道。

eBay管理层在第三季度财报电话会议上公布了这些结果。Depop在美国的销售额在第三季度同比增长超过一倍。eBay于7月以14亿美元收购了二手服装交易平台Depop。

年轻买家的需求

根据2026年eBay Recommerce Report，Depop去年700万活跃买家中，近90%年龄低于34岁。eBay首席执行官杰米·伊安诺内将Z世代对二手商品的兴趣与年轻人对可持续消费的关注联系起来。

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eBay报告指出，18至29岁的消费者中，46%至少每两周购买一次二手商品。所有受访者中的这一比例为28%。该研究在包括美国、英国、德国、法国和日本在内的十个国家调查了10,523人。

价格与重复购买

另有76%的Z世代受访者表示，二手商品有助于他们控制预算，而所有消费者中作出这一回答的比例为70%。60%的18至29岁美国人计划明年增加购买二手市场商品，而全体美国消费者中的这一比例为41%。

第三季度，Depop在此前12个月的活跃买家数量为1100万，而一年前为900万。根据eBay财务报告，该公司第三季度商品交易总额为232亿美元，同比增长15%。eBay首席财务官佩吉·阿尔福德表示，Depop为这一增长贡献了近3个百分点。

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