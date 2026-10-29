Продажі eBay і Depop у категорії моди у США сягнули $9 млрд — Fortune

У США обсяг продажів у категорії моди на платформах eBay і Depop за останні 12 місяців сягнув $9 млрд. Це приблизно на 25% більше, ніж роком раніше, з урахуванням продажів Depop до придбання сервісу eBay, повідомляє Fortune.

Керівники eBay повідомили про ці результати під час телефонної конференції за підсумками третього кварталу. Обсяг продажів Depop у США в третьому кварталі більш ніж подвоївся у річному вимірі. eBay придбала маркетплейс уживаного одягу Depop у липні за $1,4 млрд.

Попит серед молодих покупців

За даними звіту eBay Recommerce Report за 2026 рік, майже 90% із 7 млн активних покупців Depop торік були молодшими за 34 роки. Генеральний директор eBay Джеймі Іанноне пов’язав інтерес покоління Z до вживаних речей із фокусом молоді на сталому споживанні.

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У звіті eBay зазначено, що 46% споживачів віком від 18 до 29 років купують уживані товари щонайменше раз на два тижні. Серед усіх опитаних цей показник становив 28%. Для дослідження опитали 10 523 людей у десяти країнах, зокрема у США, Великій Британії, Німеччині, Франції та Японії.

Ціна та повторні покупки

Ще 76% представників покоління Z заявили, що вживані речі допомагають їм контролювати бюджет, тоді як серед усіх споживачів так відповіли 70%. Збільшити покупки товарів із вторинного ринку наступного року планують 60% американців віком 18–29 років, порівняно з 41% усіх споживачів у США.

У третьому кварталі кількість активних покупців Depop за попередні 12 місяців становила 11 млн проти 9 млн роком раніше. За даними фінансового звіту eBay, валовий обсяг товарів компанії у третьому кварталі становив $23,2 млрд і зріс на 15% у річному вимірі. Фінансова директорка eBay Пеггі Алфорд заявила, що Depop додав майже три відсоткові пункти до цього зростання.

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