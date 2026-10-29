Акції Norwegian зросли на 13% після підвищення прогнозу — CNBC

Акції круїзного оператора Norwegian Cruise Line Holdings зросли на 13% після публікації квартальної звітності, що перевершила очікування аналітиків, і підвищення прогнозу на 2026 рік. Про це повідомляє CNBC.

Результати третього кварталу

Виручка компанії за третій квартал становила 2,95 млрд доларів проти очікуваних Волл-стріт 2,88 млрд доларів, за даними LSEG. Чистий прибуток Norwegian Cruise Line Holdings сягнув 491 млн доларів, або 1,07 долара на акцію.

Скоригований показник EBITDA становив 937 млн доларів і перевищив попередній прогноз компанії на рівні 874 млн доларів. Скоригований прибуток на акцію досяг 1,12 долара — вище за попередній орієнтир у 90 центів та очікування аналітиків у 94 центи, за даними LSEG.

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Оновлений прогноз і кадрові зміни

Після сильніших за очікувані квартальних результатів компанія підвищила прогноз на 2026 рік. Тепер Norwegian очікує скоригований EBITDA на рівні 2,55 млрд доларів і скоригований прибуток близько 1,70 долара на акцію.

У компанії зазначили, що від часу попереднього звіту обсяг бронювань «помірно покращився», але все ще залишається нижчим за оптимальний рівень. Norwegian планує зосередитися на нових маркетингових стратегіях, зокрема запустити нову маркетингову платформу в січні. Компанія також розраховує підтримати попит завдяки новому аквапарку на приватному острові Great Stirrup Cay.

Фінансовий директор Марк Кемпа залишить посаду після понад 25 років роботи в компанії. Із 1 січня його наступницею стане директорка зі стратегії Меган Монтана.

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