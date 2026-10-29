W Republice Południowej Afryki firma Dream World Investments 401 wystosowała do Western Province Rugby Football Union (WPRFU) formalne żądanie zapłaty 110 732 462,66 randów wraz z odsetkami do 12 listopada. Jeśli dług nie zostanie spłacony lub odpowiednio zabezpieczony, firma zamierza złożyć wniosek o likwidację związku, informuje Daily Maverick.

Prawnicy Dream World wysłali żądanie 22 października 2026 roku zgodnie z przepisami ustawy o spółkach z 1973 roku. Pożyczkodawca twierdzi, że brak zapłaty będzie oznaczał prawne domniemanie niezdolności związku do regulowania swoich długów.

Pożyczka na spłatę starych długów

W sierpniu 2020 roku Dream World przelała 52 970 961 randów do Investec oraz 57 761 501,66 randów do Remgro, łącznie 110,73 mln randów. Środki miały zostać przeznaczone na spłatę długów WPRFU i rozpoczęcie umowy z deweloperem Flyt dotyczącej zabudowy terenu stadionu Newlands oraz sąsiednich nieruchomości.

Jako zabezpieczenie zobowiązań trusty związku zarejestrowały na rzecz Dream World dwa obligacje hipoteczne, każdy na 250 mln randów. Jeden obejmuje stadion Newlands i osiem innych nieruchomości w rejonie Newlands, drugi — Mill House, Brookside oraz nieruchomość związku w Oranjezicht.

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Umowa między stronami upadła pod koniec 2020 roku. Od 2021 roku prowadzą one spór sądowy przed Wysokim Sądem Prowincji Przylądkowej Zachodniej. Nowe żądanie nie zastępuje tego postępowania: Dream World zachowuje roszczenia dotyczące odsetek, opłat i odszkodowania w ramach głównej sprawy.

Stanowiska stron w sporze sądowym

Dream World twierdzi, że środki muszą zostać zwrócone niezależnie od wyniku sporu dotyczącego umów. Według jej stanowiska, jeśli umowa pożyczki została skutecznie rozwiązana w grudniu 2020 roku, kwota podlega zwrotowi; jeśli umowa nie weszła w życie lub jest nieważna, związek uzyskał korzyść ze spłaty swoich długów. Firma twierdzi również, że jeśli umowa pozostaje w mocy, cała kwota stała się wymagalna w sierpniu 2024 roku — 48 miesięcy po udzieleniu pożyczki.

WPRFU kwestionuje pozew. Związek uważa, że zmiana wierzyciela z Flyt na Dream World miała istotne znaczenie, a umowa pożyczki i wstępna umowa deweloperska były wzajemnie powiązanymi częściami jednego porozumienia. W swoim oświadczeniu dla sądu twierdzi również, że dokumenty zawierały nieokreślone postanowienia, a warunki transakcji były sprzeczne z porządkiem publicznym. Przedstawiciele WPRFU odmówili komentarza dla mediów.

Prawnik Dream World Menko Huksheima oświadczył, że jeśli żądanie nie zostanie spełnione do 12 listopada, formalny wniosek o likwidację zostanie złożony i doręczony. Jak powiedział, w takim przypadku majątkiem i sprawami handlowymi związku zarządzałby likwidator lub powiernik.

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