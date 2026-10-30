Południowokoreańska firma LS Cable & System zainwestuje 350 mld wonów, czyli 262 mln dolarów, w budowę zakładu produkcji trwałych magnesów ziem rzadkich w mieście Gumi, w prowincji Gyeongsang Północny w Korei Południowej. Przedsiębiorstwo ma stać się częścią łańcucha produkcyjnego firmy dla przemysłu obronnego, robotyki i pojazdów elektrycznych, podaje Korea Herald.

Uruchomienie produkcji w 2028 roku

Memorandum dotyczące budowy podpisała spółka zależna Korea Motion Works wraz z władzami prowincji Gyeongsang Północny oraz administracją miejską Gumi. Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano na pierwszą połowę 2027 roku, a produkcję masową — na drugą połowę 2028 roku.

Początkowo zakład będzie produkował magnesy neodymowo-żelazowo-borowe dla robotów i pojazdów elektrycznych. Później przedsiębiorstwo planuje uruchomić produkcję magnesów samarowo-kobaltowych na potrzeby obronne. Roczna zdolność produkcyjna ma przekroczyć 1 tys. ton, co odpowiada około 17% krajowego popytu Korei Południowej.

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Łańcuch dostaw surowców

LS Cable & System planuje kupować surowce ziem rzadkich od australijskiej firmy Lynas, wykorzystywać metale produkowane przez LS Eco Energy w Wietnamie oraz wytwarzać trwałe magnesy w Stanach Zjednoczonych i Korei Południowej. Firma zamierza połączyć w tej sieci dostawy surowców i produkcję gotowych wyrobów.

Gumi wybrano ze względu na infrastrukturę przemysłową, możliwości produkcyjne i wsparcie lokalnych władz. Miasto ma również status wyspecjalizowanego kompleksu dla zaawansowanego przemysłu robotycznego, co według oceny firmy będzie sprzyjać powiązaniom zakładu z lokalnym sektorem robotyki.

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