LS Cable вложит $262 млн в завод магнитов в Южной Корее — Korea Herald
Южнокорейская компания LS Cable & System инвестирует 350 млрд вон, или $262 млн, в строительство завода редкоземельных постоянных магнитов в городе Куми, провинция Северный Кёнсан, в Южной Корее. Предприятие должно стать частью производственной цепочки компании для оборонной промышленности, робототехники и электромобилей, сообщает Korea Herald.
Запуск производства в 2028 году
Меморандум о строительстве подписала дочерняя компания Korea Motion Works вместе с властями провинции Северный Кёнсан и городской администрацией Куми. Начало строительных работ запланировано на первую половину 2027 года, а массовое производство — на вторую половину 2028 года.
Сначала завод будет выпускать неодим-железо-борные магниты для роботов и электромобилей. Позднее на предприятии планируют наладить производство самарий-кобальтовых магнитов для оборонных нужд. Годовая производственная мощность должна превысить 1 тыс. тонн, что соответствует примерно 17% внутреннего спроса Южной Кореи.
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Цепочка поставок сырья
LS Cable & System планирует закупать редкоземельное сырье у австралийской Lynas, использовать металлы, производимые LS Eco Energy во Вьетнаме, а постоянные магниты изготавливать в США и Южной Корее. Компания намерена объединить в этой сети поставки сырья и выпуск готовой продукции.
Куми выбрали из-за промышленной инфраструктуры, производственных возможностей и поддержки местных властей. Город также имеет статус специализированного комплекса для передовой робототехнической промышленности, что, по оценке компании, будет способствовать связям завода с местным сектором робототехники.