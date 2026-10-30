韩国公司LS Cable & System将投资3500亿韩元，即2.62亿美元，在韩国庆尚北道龟尾市建设一家稀土永磁体工厂。该工厂将成为该公司面向国防工业、机器人和电动汽车的生产链的一部分，《韩国先驱报》报道。

2028年启动生产

子公司Korea Motion Works与庆尚北道政府及龟尾市政府共同签署了建设谅解备忘录。建筑工程计划于2027年上半年开工，大规模生产计划于2028年下半年开始。

该工厂最初将生产用于机器人和电动汽车的钕铁硼磁体。随后，企业计划建立用于国防需求的钐钴磁体生产。年产能预计将超过1000吨，相当于韩国国内需求的约17%。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

原材料供应链

LS Cable & System计划从澳大利亚Lynas采购稀土原材料，使用LS Eco Energy在越南生产的金属，并在美国和韩国制造永磁体。该公司打算在这一网络中整合原材料供应和成品生产。

龟尾因其工业基础设施、生产能力以及当地政府的支持而被选中。该市还拥有先进机器人产业专业园区的地位，据该公司评估，这将促进该工厂与当地机器人行业建立联系。

关注我们在