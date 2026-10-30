印度正准备与HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering成立合资企业，以发展位于泰米尔纳德邦图图科林的造船厂。合作伙伴计划在六个月内就合资企业结构达成一致，并完成详细项目报告。《韩国先驱报》援引印度港口、航运和水路部长萨尔巴南达·索诺瓦尔的话报道称。

4月20日，HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering、National Shipbuilding & Heavy Industries Park Tamil Nadu和Sagarmala Finance签署了关于船厂开发、融资、建设和运营的协议。可行性研究已经完成，该项目已在印度国家造船使命框架下获得初步批准。

未来船厂的产能

索诺瓦尔表示，图图科林的该企业每年可建造总总吨位最高达250万总吨的船舶。到2047年，印度希望将年度造船总产能提高至450万总吨，并跻身世界五大造船国家之列。

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投资条款仍在讨论中，开工和交付首艘船舶的时间尚未确定。HD Hyundai表示，计划向印度提供造船技术和船厂管理经验，以促进该国企业和供应商网络的发展。

政府采购与韩国企业

印度还提议韩国企业参与为公共部门计划采购的400多艘船舶，预计总价值为230亿美元。这些计划尚不是已确认订单。根据年度采购计划，价值约57亿美元的62艘船舶招标已在发布，而价值约1亿美元的4艘船舶合同已经签订。

印度当局还希望吸引Samsung Heavy Industries和Hanwha Ocean参与新建或现有船厂。根据部长的说法，两家公司都为印度造船企业提供技术支持，并通过印度合作伙伴参与公共部门船舶的招标。拥有304家成员企业的Korea Marine Equipment Association计划在孟买设立代表处，印度和KOICA则正在合作在科钦建立造船培训中心。

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