Індія та HD Korea Shipbuilding готують СП для верфі в Тхутхукуді — Korea Herald

Індія готує створення спільного підприємства з HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering для розвитку суднобудівної верфі в Тхутхукуді, штат Тамілнад. Партнери планують узгодити структуру СП і завершити детальний проєктний звіт упродовж шести місяців, повідомляє Korea Herald з посиланням на міністра портів, судноплавства та водних шляхів Індії Сарбананду Соновала.

20 квітня HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering, National Shipbuilding & Heavy Industries Park Tamil Nadu та Sagarmala Finance підписали угоду щодо розроблення, фінансування, будівництва й експлуатації верфі. Техніко-економічне обґрунтування вже завершили, а проєкт отримав попереднє схвалення в межах Національної суднобудівної місії Індії.

Потужність майбутньої верфі

За словами Соновала, підприємство в Тхутхукуді може будувати судна сукупною валовою місткістю до 2,5 млн валових тонн на рік. До 2047 року Індія прагне наростити загальну річну суднобудівну потужність до 4,5 млн валових тонн і увійти до п'ятірки провідних суднобудівних країн світу.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Умови інвестицій ще обговорюють, а строки початку будівництва та передачі першого судна не визначені. HD Hyundai заявила, що має намір надати Індії суднобудівні технології та досвід управління верфями, щоб сприяти розвитку мережі підприємств і постачальників у країні.

Державні закупівлі та корейські компанії

Індія також пропонує корейським компаніям брати участь у запланованих закупівлях більш як 400 суден для державного сектору загальною орієнтовною вартістю $23 млрд. Ці плани ще не є підтвердженими замовленнями. За однорічним планом закупівель уже оголошують тендери на 62 судна вартістю близько $5,7 млрд, а контракти на чотири судна приблизно на $100 млн уже укладено.

Індійська влада хоче залучити до нових або чинних верфей також Samsung Heavy Industries і Hanwha Ocean. За даними міністра, обидві компанії надають технічну підтримку індійським суднобудівним підприємствам та беруть участь у тендерах на державні судна через індійських партнерів. Korea Marine Equipment Association, що об'єднує 304 компанії, планує відкрити представництво в Мумбаї, а Індія та KOICA працюють над створенням навчального центру з суднобудування в Кочі.

Читай нас у