Indie przygotowują utworzenie spółki joint venture z HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering w celu rozwoju stoczni w Thoothukudi w stanie Tamil Nadu. Partnerzy planują uzgodnić strukturę spółki i ukończyć szczegółowy raport projektowy w ciągu sześciu miesięcy, informuje Korea Herald, powołując się na indyjskiego ministra portów, żeglugi i dróg wodnych Sarbanandę Sonowala.

20 kwietnia HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering, National Shipbuilding & Heavy Industries Park Tamil Nadu oraz Sagarmala Finance podpisały umowę dotyczącą rozwoju, finansowania, budowy i eksploatacji stoczni. Studium wykonalności zostało już ukończone, a projekt otrzymał wstępną zgodę w ramach indyjskiej Narodowej Misji Stoczniowej.

Zdolność przyszłej stoczni

Według Sonowala zakład w Thoothukudi może budować statki o łącznym tonażu brutto do 2,5 mln ton brutto rocznie. Do 2047 roku Indie dążą do zwiększenia całkowitej rocznej zdolności produkcyjnej w budownictwie okrętowym do 4,5 mln ton brutto i wejścia do grona pięciu czołowych krajów stoczniowych świata.

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Warunki inwestycji są nadal omawiane, a terminy rozpoczęcia budowy i przekazania pierwszego statku nie zostały określone. HD Hyundai oświadczyła, że zamierza przekazać Indiom technologie stoczniowe i doświadczenie w zarządzaniu stoczniami, aby wspierać rozwój sieci przedsiębiorstw i dostawców w kraju.

Zamówienia publiczne i koreańskie firmy

Indie oferują również koreańskim firmom udział w planowanych zakupach ponad 400 statków dla sektora publicznego o łącznej szacunkowej wartości 23 mld dolarów. Plany te nie są jeszcze potwierdzonymi zamówieniami. W ramach rocznego planu zakupów ogłaszane są już przetargi na 62 statki o wartości około 5,7 mld dolarów, a zawarto już kontrakty na cztery statki o wartości około 100 mln dolarów.

Indyjskie władze chcą także zaangażować Samsung Heavy Industries i Hanwha Ocean w nowe lub istniejące stocznie. Według ministra obie firmy zapewniają wsparcie techniczne indyjskim przedsiębiorstwom stoczniowym i uczestniczą w przetargach na statki dla sektora publicznego za pośrednictwem indyjskich partnerów. Korea Marine Equipment Association, zrzeszające 304 firmy, planuje otworzyć przedstawicielstwo w Mumbaju, a Indie i KOICA pracują nad utworzeniem centrum szkoleniowego w zakresie budownictwa okrętowego w Koczinie.

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