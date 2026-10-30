Индия готовится создать совместное предприятие с HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering для развития судостроительной верфи в Тхутхукуди, штат Тамилнад. Партнёры планируют согласовать структуру СП и завершить детальный проектный отчёт в течение шести месяцев, сообщает Korea Herald со ссылкой на министра портов, судоходства и водных путей Индии Сарбананду Соновала.

20 апреля HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering, National Shipbuilding & Heavy Industries Park Tamil Nadu и Sagarmala Finance подписали соглашение о разработке, финансировании, строительстве и эксплуатации верфи. Технико-экономическое обоснование уже завершено, а проект получил предварительное одобрение в рамках Национальной судостроительной миссии Индии.

Мощность будущей верфи

По словам Соновала, предприятие в Тхутхукуди может строить суда совокупным валовым тоннажем до 2,5 млн валовых тонн в год. К 2047 году Индия стремится увеличить общую годовую судостроительную мощность до 4,5 млн валовых тонн и войти в пятёрку ведущих судостроительных стран мира.

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Условия инвестиций ещё обсуждаются, а сроки начала строительства и передачи первого судна не определены. HD Hyundai заявила, что намерена предоставить Индии судостроительные технологии и опыт управления верфями, чтобы способствовать развитию сети предприятий и поставщиков в стране.

Государственные закупки и корейские компании

Индия также предлагает корейским компаниям участвовать в запланированных закупках более 400 судов для государственного сектора общей ориентировочной стоимостью $23 млрд. Эти планы ещё не являются подтверждёнными заказами. В рамках годового плана закупок уже объявляются тендеры на 62 судна стоимостью около $5,7 млрд, а контракты на четыре судна примерно на $100 млн уже заключены.

Индийские власти также хотят привлечь Samsung Heavy Industries и Hanwha Ocean к новым или действующим верфям. По данным министра, обе компании оказывают техническую поддержку индийским судостроительным предприятиям и участвуют в тендерах на государственные суда через индийских партнёров. Korea Marine Equipment Association, объединяющая 304 компании, планирует открыть представительство в Мумбаи, а Индия и KOICA работают над созданием учебного центра по судостроению в Кочи.

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