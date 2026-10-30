Производство пальмового масла в Малайзии в 2027 году, по оценкам аналитиков, составит около 19,8–20 млн тонн. Регулярные осадки помогли второму по величине в мире производителю этого продукта избежать наихудшего сценария потерь из-за явления Эль-Ниньо, сообщает TimesLIVE.

Этот показатель будет примерно на 15% выше объема 2016 года, когда сильное Эль-Ниньо снизило урожайность, но несколько уступит ожидаемому почти рекордному производству в 20,28 млн тонн в 2026 году.

Осадки сдержали потери урожая

Управляющий директор консалтинговой компании Glenauk Economics Джулиан Макгилл заявил, что производство в Малайзии в следующем году сократится, однако не настолько значительно, как прогнозировали некоторые участники рынка. По его словам, в стране было значительно меньше месяцев с количеством осадков ниже 100 мм, чем во время сильного Эль-Ниньо 2015–2016 годов.

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Генеральный директор одного из крупнейших мировых производителей пальмового масла SD Guthrie Мохд Харис Мохд Аршад рассказал Reuters, что в районах выращивания в Малайзии дожди шли почти каждый день.

В Индонезии ожидают более глубокого спада

В то же время в частях центрального и южного Калимантана в Индонезии засуха приближается к уровням 2015–2016 годов. Макгилл прогнозирует, что индонезийское производство в 2027 году сократится примерно на 2 млн тонн по сравнению с 2026 годом, тогда как спад в Малайзии будет менее 0,5 млн тонн.

Индонезийская ассоциация производителей пальмового масла GAPKI оценивает производство страны в 2026 году в 53,7 млн тонн и прогнозирует его снижение до 51,7 млн тонн в 2027 году. Метеорологическая служба Малайзии ожидает пика Эль-Ниньо в период с марта по май 2027 года, а максимальная температура может превысить местный рекорд в 40,1°C, установленный в 1998 году.

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