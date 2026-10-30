Produkcja oleju palmowego w Malezji w 2027 roku, według szacunków analityków, wyniesie około 19,8–20 mln ton. Regularne opady pomogły drugiemu największemu na świecie producentowi tego surowca uniknąć najgorszego scenariusza strat spowodowanych przez El Niño, informuje TimesLIVE.

Wynik ten będzie o około 15% wyższy niż wolumen z 2016 roku, gdy silne El Niño obniżyło plony, lecz nieco niższy od oczekiwanej niemal rekordowej produkcji 20,28 mln ton w 2026 roku.

Opady ograniczyły straty w zbiorach

Julian McGill, dyrektor zarządzający firmy konsultingowej Glenauk Economics, oświadczył, że produkcja w Malezji spadnie w przyszłym roku, jednak nie tak znacząco, jak prognozowali niektórzy uczestnicy rynku. Według niego w kraju było znacznie mniej miesięcy z opadami poniżej 100 mm niż podczas silnego El Niño w latach 2015–2016.

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Mohd Haris Mohd Arshad, dyrektor generalny jednego z największych światowych producentów oleju palmowego, SD Guthrie, powiedział Reutersowi, że w regionach upraw w Malezji deszcz padał niemal codziennie.

W Indonezji oczekiwany jest głębszy spadek

Tymczasem w części środkowego i południowego Kalimantanu w Indonezji susza zbliża się do poziomów z lat 2015–2016. McGill prognozuje, że indonezyjska produkcja w 2027 roku zmniejszy się o około 2 mln ton w porównaniu z 2026 rokiem, podczas gdy spadek w Malezji będzie mniejszy niż 0,5 mln ton.

Indonezyjskie stowarzyszenie producentów oleju palmowego GAPKI szacuje produkcję kraju w 2026 roku na 53,7 mln ton i prognozuje jej spadek do 51,7 mln ton w 2027 roku. Malezyjska służba meteorologiczna oczekuje szczytu El Niño między marcem a majem 2027 roku, a maksymalna temperatura może przekroczyć lokalny rekord 40,1°C ustanowiony w 1998 roku.

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