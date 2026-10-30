分析师估计，马来西亚2027年的棕榈油产量将约为1980万至2000万吨。持续降雨帮助这一本产品的全球第二大生产国避免了因厄尔尼诺现象造成损失的最坏情景，TimesLIVE报道。

这一数字将比2016年的产量高约15%，当时强烈的厄尔尼诺导致单产下降，但将略低于预计在2026年达到的接近纪录的2028万吨产量。

降雨遏制了作物损失

咨询公司Glenauk Economics董事总经理朱利安·麦吉尔表示，马来西亚明年的产量将下降，但不会像一些市场参与者预测的那样显著。他说，该国降雨量低于100毫米的月份远少于2015年至2016年强烈厄尔尼诺期间。

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全球最大的棕榈油生产商之一SD Guthrie的首席执行官莫哈末·哈里斯·莫哈末·阿沙德向路透社表示，马来西亚种植区几乎每天都在下雨。

预计印度尼西亚将出现更深幅度的下降

与此同时，印度尼西亚中加里曼丹和南加里曼丹的部分地区，干旱程度正接近2015年至2016年的水平。麦吉尔预测，与2026年相比，印度尼西亚2027年的产量将减少约200万吨，而马来西亚的降幅将小于50万吨。

印度尼西亚棕榈油生产商协会GAPKI估计，该国2026年的产量为5370万吨，并预测2027年将降至5170万吨。马来西亚气象部门预计，厄尔尼诺将在2027年3月至5月间达到峰值，最高气温可能超过1998年创下的40.1°C当地纪录。

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