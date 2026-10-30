В США пошлины президента Дональда Трампа не сократили дефицит торговли товарами, который в августе достиг 130 млрд долларов и превысил показатель двухлетней давности. Об этом говорится в исследовании Института немецкой экономики IW, с которым ознакомилось Reuters, сообщает Jerusalem Post.

Изменение структуры дефицита

Несмотря на масштабные импортные пошлины, дефицит США в торговле товарами не сократился. При этом изменилась его структура: доля Европейского Союза в дефиците в августе снизилась до 7% против 20% в августе 2024 года. Доля Китая уменьшилась с 29% до 14%.

Исследователи оценили результаты экономической политики Трампа, включавшей снижение налогов, пошлины и курс на возвращение промышленного производства в США, как неоднозначные. Рост валового внутреннего продукта оставался стабильным, а инвестиции, связанные с искусственным интеллектом, были активными.

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Инвестиции и занятость

В то же время темпы создания рабочих мест уступали показателям предыдущей администрации, а инфляция оставалась выше целевого уровня Федеральной резервной системы в 2%.

Попытки вернуть производство в страну также пока не дали ожидаемого результата. Приток прямых иностранных инвестиций в США в 2025 году сократился на 8,2% — до 248 млрд долларов. Это на 18% ниже среднего уровня за 2015–2024 годы.

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