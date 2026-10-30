W Stanach Zjednoczonych cła prezydenta Donalda Trumpa nie zmniejszyły deficytu w handlu towarami, który w sierpniu osiągnął 130 mld dolarów i przewyższył wynik sprzed dwóch lat. Wynika to z badania Instytutu Gospodarki Niemieckiej IW, z którym zapoznał się Reuters, informuje Jerusalem Post.

Zmiana struktury deficytu

Mimo zakrojonych na szeroką skalę ceł importowych deficyt USA w handlu towarami nie zmniejszył się. Zmieniła się jednak jego struktura: udział Unii Europejskiej w deficycie spadł w sierpniu do 7%, wobec 20% w sierpniu 2024 roku. Udział Chin zmniejszył się z 29% do 14%.

Badacze ocenili wyniki polityki gospodarczej Trumpa, obejmującej obniżki podatków, cła oraz kurs na przywrócenie produkcji przemysłowej do USA, jako niejednoznaczne. Wzrost produktu krajowego brutto pozostawał stabilny, a inwestycje związane ze sztuczną inteligencją były aktywne.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Inwestycje i zatrudnienie

Jednocześnie tempo tworzenia miejsc pracy ustępowało wynikom poprzedniej administracji, a inflacja pozostawała powyżej celu Rezerwy Federalnej wynoszącego 2%.

Próby przywrócenia produkcji do kraju również jak dotąd nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do USA w 2025 roku zmniejszył się o 8,2% — do 248 mld dolarów. To o 18% mniej niż średni poziom w latach 2015–2024.

Czytaj nas na