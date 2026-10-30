В Южной Корее инвестиционная компания MBK Partners заключила соглашение о продаже контрольного пакета оператора гольф-клубов и платформы бронирования Golfzon County консорциуму The Sienna Group и Ciel Asset Management. Сделка, оценивающая Golfzon County примерно в 1,8 трлн вон, или $1,35 млрд, вызвала спор со вторым по величине акционером компании — Golfzon Holdings, сообщает Korea Herald.

MBK через специально созданную компанию владеет 68,4% Golfzon County, тогда как Golfzon Holdings принадлежат оставшиеся 31,6%. Продажа контрольного пакета также предполагает отчуждение доли Golfzon Holdings.

Спор о праве на продажу

MBK заявила, что имеет право применить положение drag-along в случае неудачного первичного публичного размещения акций. По позиции компании, такой механизм позволяет ей потребовать от Golfzon Holdings продать акции вместе с собственной долей MBK.

В MBK отметили, что Golfzon Holdings согласилась на это условие, подписав инвестиционное соглашение в 2018 году. Компания также заявила, что сохранение управленческого контроля Golfzon Holdings зависело от успешного IPO, а в нынешних рыночных условиях листинг не был жизнеспособным вариантом.

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Golfzon Holdings, в свою очередь, утверждает, что MBK не уведомила ее о деталях договора купли-продажи и намерении воспользоваться правом drag-along. Холдинг также заявил, что соглашался на инвестицию, рассчитывая на IPO Golfzon County.

Предложение о выкупе и договоры аренды

MBK заявила, что до начала официального процесса продажи предоставила Golfzon Holdings право первой оферты на приобретение Golfzon County, однако холдинг не подал конкретную заявку. По утверждению MBK, это право не обязывало ее принимать предложение Golfzon Holdings, а позволяло выбрать покупателя с наиболее выгодными условиями.

Golfzon Holdings позднее предложила выкупить долю MBK в конце тендерного процесса. MBK назвала это предложение существенно более слабым по оценке и структуре сделки, чем предложение консорциума The Sienna Group и Ciel Asset Management.

Стороны также спорят об аренде четырех гольф-клубов — Anseong H and W, Seonun и Cheongtong. Golfzon Holdings заявила, что передала их Golfzon County по ставкам ниже рыночных и без отдельных гарантийных депозитов, чтобы поддержать развитие Golfzon County и планы ее IPO. MBK настаивает, что договоры аренды были законно заключены по взаимному деловому согласию и формально одобрены в 2018 году.

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