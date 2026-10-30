在韩国，投资公司MBK Partners已达成协议，向The Sienna Group和Ciel Asset Management组成的财团出售高尔夫俱乐部运营商及预订平台Golfzon County的控股权。据《韩国先驱报》报道，这笔交易对Golfzon County的估值约为1.8万亿韩元，即13.5亿美元，并引发了与该公司第二大股东Golfzon Holdings的争议。

MBK通过一家特殊目的公司持有Golfzon County 68.4%的股份，而Golfzon Holdings持有其余31.6%。出售控股权还涉及处置Golfzon Holdings所持股份。

围绕出售权的争议

MBK表示，在首次公开募股未能成功的情况下，其有权启用随售权条款。该公司称，这一机制允许其要求Golfzon Holdings将其股份与MBK自身持股一同出售。

MBK表示，Golfzon Holdings在2018年签署投资协议时同意了这一条件。该公司还表示，Golfzon Holdings保留管理控制权取决于IPO成功，而在当前市场条件下，上市并非可行选择。

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Golfzon Holdings则称，MBK未向其告知买卖协议的细节，也未告知其拟行使随售权。该控股公司还表示，其同意这项投资是基于对Golfzon County进行IPO的预期。

收购提议与租赁协议

MBK表示，在正式出售程序开始前，已给予Golfzon Holdings对收购Golfzon County的优先报价权，但该控股公司未提交具体报价。MBK称，这项权利并不要求其接受Golfzon Holdings的提议，而是允许其选择条件最有利的买方。

Golfzon Holdings随后在招标程序接近尾声时提出收购MBK所持股份。MBK称，与The Sienna Group和Ciel Asset Management财团的提议相比，该提议在估值和交易结构方面明显更弱。

双方还就四家高尔夫俱乐部——Anseong H and W、Seonun和Cheongtong——的租赁问题存在争议。Golfzon Holdings表示，为支持Golfzon County的发展及其IPO计划，其以低于市场的费率、且未收取单独保证金的条件将这些俱乐部转交给Golfzon County。MBK坚持称，租赁协议是在双方商业共识下合法订立，并于2018年获得正式批准。

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