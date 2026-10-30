W Korei Południowej firma inwestycyjna MBK Partners zawarła umowę sprzedaży pakietu kontrolnego operatora klubów golfowych i platformy rezerwacyjnej Golfzon County konsorcjum The Sienna Group i Ciel Asset Management. Transakcja, która wycenia Golfzon County na około 1,8 bln wonów, czyli 1,35 mld dolarów, wywołała spór z drugim co do wielkości akcjonariuszem spółki, Golfzon Holdings, informuje Korea Herald.

MBK, za pośrednictwem spółki celowej, posiada 68,4% Golfzon County, natomiast Golfzon Holdings należy pozostałe 31,6%. Sprzedaż pakietu kontrolnego obejmuje również zbycie udziału Golfzon Holdings.

Spór o prawo do sprzedaży

MBK oświadczyła, że ma prawo zastosować klauzulę drag-along w przypadku nieudanego pierwszego publicznego oferowania akcji. Według stanowiska spółki mechanizm ten pozwala jej zażądać od Golfzon Holdings sprzedaży akcji wraz z własnym pakietem MBK.

MBK wskazała, że Golfzon Holdings zgodziła się na ten warunek, podpisując umowę inwestycyjną w 2018 roku. Spółka oświadczyła również, że zachowanie kontroli zarządczej przez Golfzon Holdings zależało od udanego IPO, a w obecnych warunkach rynkowych debiut giełdowy nie był realną opcją.

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Golfzon Holdings z kolei twierdzi, że MBK nie poinformowała jej o szczegółach umowy kupna-sprzedaży ani o zamiarze skorzystania z prawa drag-along. Holding oświadczył także, że zgodził się na inwestycję, licząc na IPO Golfzon County.

Oferta wykupu i umowy najmu

MBK oświadczyła, że przed rozpoczęciem formalnego procesu sprzedaży przyznała Golfzon Holdings prawo pierwszej oferty nabycia Golfzon County, jednak holding nie złożył konkretnej oferty. Według MBK prawo to nie zobowiązywało jej do przyjęcia oferty Golfzon Holdings, lecz pozwalało wybrać nabywcę oferującego najkorzystniejsze warunki.

Golfzon Holdings później zaproponowała wykupienie udziału MBK pod koniec procesu przetargowego. MBK uznała tę propozycję za istotnie słabszą pod względem wyceny i struktury transakcji niż oferta konsorcjum The Sienna Group i Ciel Asset Management.

Strony spierają się także o najem czterech klubów golfowych — Anseong H and W, Seonun i Cheongtong. Golfzon Holdings oświadczyła, że przekazała je Golfzon County po stawkach niższych od rynkowych i bez odrębnych kaucji zabezpieczających, aby wspierać rozwój Golfzon County i plany jej IPO. MBK podkreśla, że umowy najmu zostały zgodnie z prawem zawarte za obopólną zgodą biznesową i formalnie zatwierdzone w 2018 roku.

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