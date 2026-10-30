Samsung Electronics приобретет у Samsung Display весь пакет акций китайского производителя дисплейных панелей TCL CSOT. Речь идет о 10,16% акций стоимостью примерно 1,27 трлн вон, или $950 млн, сообщает Korea Herald.

В регуляторном сообщении Samsung Electronics указала, что целью сделки является укрепление стратегического сотрудничества. Передача пакета переведет инвестицию внутри группы непосредственно в Samsung Electronics, которой необходимы стабильные поставки LCD-панелей для потребительской электроники.

Поставки LCD-панелей

Сделка может усилить позиции Samsung Electronics в переговорах с TCL CSOT о поставках панелей. Компания использует LCD-дисплеи в телевизорах, бытовой технике и мобильных устройствах.

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В частности, LCD-панели применяются в телевизорах Samsung QLED с технологией квантовых точек, а также в некоторых смартфонах начального уровня серии Galaxy A.

Переход Samsung Display на OLED

Samsung Display получила акции TCL CSOT в 2020 году в рамках продажи завода по производству LCD-панелей в китайском Сучжоу. В то время компания сворачивала производство LCD в Китае. Продажа пакета Samsung Electronics означает 50-процентную доходность от первоначальной инвестиции.

Для Samsung Display операция означает продажу актива, который стал менее важным после выхода компании из производства LCD-панелей и перехода на высококачественные OLED-дисплеи. TCL CSOT является крупным китайским производителем дисплеев, у которого есть несколько линий производства LCD-панелей.

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