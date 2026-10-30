По данным статистического агентства Евростат, в третьем квартале 2026 года экономика еврозоны выросла на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Во втором квартале темпы роста составили 0,6%. Таким образом, квартальная динамика в еврозоне замедлилась.

Результат превысил прогноз

В то же время результат превысил ожидания опрошенных Reuters экономистов. Они прогнозировали рост ВВП еврозоны на 0,2% в третьем квартале. Фактический показатель был выше прогноза на 0,2 процентного пункта. CNBC сообщает об опубликованной Евростатом статистике.

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Сокращение во Франции

Французская экономика в третьем квартале неожиданно сократилась на 0,1%. По информации CNBC, Франция сталкивается с общенациональными беспорядками и одновременно пытается сдержать рост доходности облигаций. Инвесторы настороженно относятся к высокому дефициту страны, что усложняет сдерживание повышения доходности. Сокращение во Франции произошло на фоне замедления квартального роста еврозоны.

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