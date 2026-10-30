Według danych agencji statystycznej Eurostat gospodarka strefy euro wzrosła w trzecim kwartale 2026 roku o 0,4% w porównaniu z poprzednimi trzema miesiącami. W drugim kwartale tempo wzrostu wyniosło 0,6%. Tym samym kwartalna dynamika wzrostu w strefie euro spowolniła.

Wynik przekroczył prognozę

Jednocześnie wynik przekroczył oczekiwania ekonomistów ankietowanych przez Reutersa. Prognozowali oni wzrost PKB strefy euro o 0,2% w trzecim kwartale. Rzeczywisty wskaźnik był o 0,2 punktu procentowego wyższy od prognozy. CNBC informuje o statystykach opublikowanych przez Eurostat.

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Spadek we Francji

Francuska gospodarka niespodziewanie skurczyła się w trzecim kwartale o 0,1%. Według CNBC Francja mierzy się z ogólnokrajowymi niepokojami, a jednocześnie próbuje powstrzymać wzrost rentowności obligacji. Inwestorzy ostrożnie podchodzą do wysokiego deficytu kraju, co utrudnia ograniczanie wzrostu rentowności. Spadek we Francji nastąpił na tle spowolnienia kwartalnego wzrostu w strefie euro.

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