Економіка єврозони зросла на 0,4% у третьому кварталі — CNBC

За даними статистичного агентства Євростат, у третьому кварталі 2026 року економіка єврозони зросла на 0,4% порівняно з попередніми трьома місяцями. У другому кварталі темпи зростання становили 0,6%. Таким чином, квартальна динаміка в єврозоні сповільнилася.

Результат перевищив прогноз

Водночас результат перевищив очікування опитаних Reuters економістів. Вони прогнозували зростання ВВП єврозони на 0,2% у третьому кварталі. Фактичний показник був вищим за прогноз на 0,2 відсоткового пункту. Про оприлюднену Євростатом статистику повідомляє CNBC.

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Скорочення у Франції

Французька економіка у третьому кварталі несподівано скоротилася на 0,1%. За інформацією CNBC, Франція стикається із загальнонаціональними заворушеннями та водночас намагається стримати зростання прибутковості облігацій. Інвестори насторожено ставляться до високого дефіциту країни, що ускладнює стримування підвищення прибутковості. Скорочення у Франції сталося на тлі уповільнення зростання єврозони за квартал.

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