В Украине впервые с середины лета подорожал репчатый лук
Оптовые цены на репчатый лук в Украине за неделю выросли в среднем на 12 %. В настоящее время фермеры продают этот овощ по 10–16 грн за килограмм.
Основной причиной подорожания стали похолодание и неблагоприятные погодные условия. Из-за них часть хозяйств была вынуждена приостановить уборку урожая, что сократило предложение лука на рынке.
Часть урожая до сих пор остается в полях. Фермеры сообщают, что качество такой продукции ухудшается, а лук начинает прорастать, что негативно сказывается на возможности его длительного хранения.
Кроме того, предложение на рынке ограничивается тем, что продукцию высокого качества производители в основном закладывают на хранение.
Сейчас хозяйства продают её небольшими партиями, рассчитывая на более выгодные цены в будущем.
В результате репчатый лук уже стоит в среднем на 33% дороже, чем за аналогичный период прошлого года.
Источник: EastFruit
Между тем в Украине резко подорожали тепличные огурцы.
В Украине продолжают расти цены на тепличные помидоры. Сейчас продавцы предлагают овощи по 50–75 грн за килограмм, что в среднем на 14% дороже, чем в конце прошлой недели.
Добавим, что в Украине за три дня подорожали некоторые продукты.
Напомним, в Украине растут цены на ягоды из-за дефицита в Европе.