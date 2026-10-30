三星电子将从三星显示收购中国显示面板制造商TCL华星的全部股份。该交易涉及10.16%的股份，价值约1.27万亿韩元，即9.5亿美元，据《韩国先驱报》报道。

三星电子在监管文件中表示，该交易的目的是加强战略合作。股份转让将把集团内部的这项投资直接转移至三星电子，后者需要稳定供应LCD面板用于消费电子产品。

LCD面板供应

该交易可能加强三星电子在与TCL华星就面板供应进行谈判时的地位。该公司在电视、家用电器和移动设备中使用LCD显示屏。

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具体而言，LCD面板用于采用量子点技术的三星QLED电视，以及部分Galaxy A系列入门级智能手机。

三星显示转向OLED

三星显示于2020年在出售位于中国苏州的LCD面板制造工厂时获得了TCL华星股份。当时，该公司正在逐步停止在中国生产LCD。向三星电子出售该股份意味着初始投资获得50%的回报率。

对三星显示而言，这笔交易意味着出售一项资产；在该公司退出LCD面板生产并转向高质量OLED显示屏后，这项资产的重要性已下降。TCL华星是中国大型显示器制造商，拥有多条LCD面板生产线。

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