Samsung Electronics kupi od Samsung Display cały pakiet akcji chińskiego producenta paneli wyświetlaczy TCL CSOT. Chodzi o 10,16% akcji o wartości około 1,27 bln wonów, czyli 950 mln dolarów, informuje Korea Herald.

W zgłoszeniu regulacyjnym Samsung Electronics wskazał, że celem transakcji jest wzmocnienie współpracy strategicznej. Przekazanie pakietu przeniesie inwestycję w ramach grupy bezpośrednio do Samsung Electronics, który potrzebuje stabilnych dostaw paneli LCD do elektroniki użytkowej.

Dostawy paneli LCD

Transakcja może wzmocnić pozycję Samsung Electronics w negocjacjach z TCL CSOT dotyczących dostaw paneli. Firma wykorzystuje wyświetlacze LCD w telewizorach, sprzęcie AGD i urządzeniach mobilnych.

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W szczególności panele LCD są stosowane w telewizorach Samsung QLED z technologią kropek kwantowych, a także w niektórych smartfonach z serii Galaxy A z niższej półki cenowej.

Przejście Samsung Display na OLED

Samsung Display otrzymał akcje TCL CSOT w 2020 roku w ramach sprzedaży zakładu produkującego panele LCD w chińskim Suzhou. W tym czasie firma wygaszała produkcję LCD w Chinach. Sprzedaż pakietu Samsung Electronics oznacza 50-procentową stopę zwrotu z początkowej inwestycji.

Dla Samsung Display transakcja oznacza sprzedaż aktywa, które stało się mniej ważne po wyjściu firmy z produkcji paneli LCD i przejściu na wysokiej jakości wyświetlacze OLED. TCL CSOT jest dużym chińskim producentem wyświetlaczy, który posiada kilka linii produkcyjnych paneli LCD.

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