LS Cable вкладе $262 млн у завод магнітів у Південній Кореї — Korea Herald

Південнокорейська компанія LS Cable & System інвестує 350 млрд вон, або $262 млн, у будівництво заводу рідкісноземельних постійних магнітів у місті Кумі, провінція Північний Кьонсан, у Південній Кореї. Підприємство має стати частиною виробничого ланцюга компанії для оборонної промисловості, робототехніки та електромобілів, повідомляє Korea Herald.

Запуск виробництва у 2028 році

Меморандум про будівництво підписала дочірня компанія Korea Motion Works разом із владою провінції Північний Кьонсан та міською адміністрацією Кумі. Початок будівельних робіт запланований на першу половину 2027 року, а масове виробництво — на другу половину 2028-го.

Спочатку завод випускатиме неодим-залізо-борові магніти для роботів та електромобілів. Згодом на підприємстві планують налагодити виробництво самарій-кобальтових магнітів для оборонних потреб. Річна виробнича потужність має перевищити 1 тис. тонн, що відповідає приблизно 17% внутрішнього попиту Південної Кореї.

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Ланцюг постачання сировини

LS Cable & System планує закуповувати рідкісноземельну сировину в австралійської Lynas, використовувати метали, вироблені LS Eco Energy у Вʼєтнамі, а постійні магніти виготовляти у США та Південній Кореї. Компанія має намір поєднати в цій мережі постачання сировини та випуск готової продукції.

Кумі обрали через промислову інфраструктуру, виробничі можливості та підтримку місцевої влади. Місто також має статус спеціалізованого комплексу для передової робототехнічної промисловості, що, за оцінкою компанії, сприятиме звʼязкам заводу з місцевим сектором робототехніки.

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