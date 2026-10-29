在南非，Dream World Investments 401已向西开普橄榄球联盟（WPRFU）发出正式要求，须在11月12日前支付110,732,462.66兰特及利息。若债务未获清偿或未得到适当担保，该公司拟申请清算该联盟，《每日马弗里克报》报道。

Dream World的律师于2026年10月22日根据1973年《公司法》的规定发出了该要求。该贷款方表示，未付款将构成该联盟无力偿还债务的法律推定。

用于偿还旧债的贷款

2020年8月，Dream World向Investec支付了52,970,961兰特，向Remgro支付了57,761,501.66兰特，合计110.73百万兰特。这笔资金原计划用于偿还WPRFU的债务，并启动与开发商Flyt就开发Newlands体育场地块及相邻房地产达成的协议。

作为履行义务的担保，该联盟的信托为Dream World登记了两项抵押债券，每项价值2.5亿兰特。其中一项涵盖Newlands体育场及Newlands地区另外八处房产，另一项涵盖Mill House、Brookside以及该联盟位于Oranjezicht的房产。

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双方之间的协议于2020年底破裂。自2021年以来，双方一直在西开普高等法院进行诉讼。新的要求并不取代该诉讼程序：Dream World在主案中保留关于利息、费用和损害赔偿的请求。

双方在法院争议中的立场

Dream World称，无论有关合同的争议结果如何，这笔资金都必须偿还。该公司认为，如果贷款协议于2020年12月被适当解除，该款项应予返还；如果协议未生效或无效，该联盟已从偿还其债务中获得利益。该公司还表示，如果协议仍然有效，全部款项在2024年8月——贷款发放48个月后——已到期应付。

WPRFU对该诉讼提出抗辩。该联盟认为，债权人从Flyt变更为Dream World具有重大意义，贷款协议和初步开发协议是同一项安排中相互关联的部分。该联盟在提交法院的声明中还称，文件包含不确定的条款，且交易条件违反公共政策。WPRFU代表拒绝就此案向媒体发表评论。

Dream World律师门科·胡克斯海马表示，若该要求在11月12日前未获履行，将提交并送达正式的清算申请。他说，届时该联盟的资产和商业事务将由清算人或受托人管理。

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