В ЮАР компания Dream World Investments 401 предъявила Западнопровинциальному регбийному футбольному союзу (WPRFU) формальное требование выплатить 110 732 462,66 ранда с процентами до 12 ноября. Если долг не будет погашен или надлежащим образом обеспечен, компания намерена подать заявление о ликвидации союза, сообщает Daily Maverick.

Адвокаты Dream World направили требование 22 октября 2026 года в соответствии с положениями Закона о компаниях 1973 года. Кредитор заявляет, что неуплата будет означать юридическую презумпцию неспособности союза рассчитываться по своим долгам.

Заём для погашения старых долгов

В августе 2020 года Dream World перечислила 52 970 961 ранд компании Investec и 57 761 501,66 ранда компании Remgro — в общей сложности 110,73 млн рандов. Эти средства предназначались для погашения долгов WPRFU и запуска соглашения с девелопером Flyt о застройке территории стадиона Newlands и прилегающей недвижимости.

В качестве обеспечения обязательств трасты союза зарегистрировали в пользу Dream World два ипотечных бонда по 250 млн рандов каждый. Один из них охватывает стадион Newlands и восемь других объектов в районе Newlands, второй — Mill House, Brookside и объект союза в Oranjezicht.

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Соглашение между сторонами сорвалось в конце 2020 года. С 2021 года они ведут судебный спор в Высоком суде Западного Кейпа. Новое требование не заменяет этот процесс: Dream World сохраняет требования по процентам, комиссиям и возмещению убытков в рамках основного дела.

Позиции сторон в судебном споре

Dream World утверждает, что средства должны быть возвращены независимо от исхода спора по договорам. По её позиции, если договор займа был надлежащим образом расторгнут в декабре 2020 года, сумма подлежит возврату; если соглашение не вступило в силу или является недействительным, союз получил выгоду от погашения своих долгов. Компания также заявляет, что при действительности договора вся сумма стала подлежащей уплате в августе 2024 года — через 48 месяцев после предоставления займа.

WPRFU оспаривает иск. Союз считает, что смена кредитора с Flyt на Dream World имела существенное значение, а договор займа и предварительное соглашение о девелопменте были взаимосвязанными частями одной договорённости. В своём заявлении в суд он также утверждает, что документы содержали неопределённые положения, а условия сделки противоречили публичному порядку. Представители WPRFU отказались комментировать дело для прессы.

Адвокат Dream World Менко Хуксхейма заявил, что в случае невыполнения требования до 12 ноября будет подано и вручено формальное заявление о ликвидации. По его словам, в таком случае имуществом и коммерческими делами союза будет управлять ликвидатор или доверенное лицо.

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