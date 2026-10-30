Emirat Szardży w ZEA planuje zwiększyć roczną przepustowość kontenerową portu Chaur Fakkan z około 3,5 mln do 5 mln kontenerów, a w dłuższej perspektywie — do 10 mln. W wywiadzie dla The National poinformował o tym szejk Fahim bin Sultan Al-Kasimi, przewodniczący Departamentu Relacji Rządowych Szardży.

Port znajduje się poza Cieśniną Ormuz i przyciągnął dodatkową uwagę jako alternatywna trasa dostaw towarów do ZEA w obliczu zakłóceń w regionie. Według Al-Kasimiego przyszłe połączenie kolejowe ma wzmocnić znaczenie portu, a inwestorzy coraz bardziej interesują się rozwojem infrastruktury logistycznej wokół niego.

Kolej i logistyka

Władze emiratu pracują nad zapewnieniem działek, infrastruktury i możliwości inwestycyjnych dla projektów logistycznych. Al-Kasimi podkreślił również położenie geograficzne Szardży: jest to jedyny emirat graniczący ze wszystkimi pozostałymi sześcioma emiratami ZEA.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Rozwój sieci kolejowej jest rozpatrywany jako część szerszej modernizacji systemu transportowego. Stacja w pobliżu Miasteczka Uniwersyteckiego w Szardży ma zostać otwarta 30 marca 2027 roku. W placówkach edukacyjnych w tej okolicy studiuje około 45 tys. studentów. Al-Kasimi wyraził nadzieję, że przewozy pasażerskie Etihad Rail staną się dla nich pożądaną opcją podróży między emiratami, co może również zmniejszyć obciążenie dróg.

Rozbudowa lotniska

Równolegle Szardża rozwija lotnisko: jego roczną przepustowość pasażerską planuje się zwiększyć do około 25 mln w 2027 roku. Według Al-Kasimiego samoloty Air Arabia o większym zasięgu umożliwią przewoźnikowi obsługę kierunków, które wcześniej znajdowały się poza jego siatką połączeń.

Powiedział również, że Air Arabia planuje uruchomić loty na londyńskie lotnisko Gatwick do końca roku. Inwestycje w kolej, drogi, infrastrukturę portową i lotniczą zmienią przestrzeń miejską emiratu, ocenił Al-Kasimi.

Czytaj nas na