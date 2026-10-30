Bank Japonii uznał inflację za zgodną z celem 2% — CNBC

Bank Japonii oświadczył, że inflacja bazowa w Japonii „ogólnie odpowiada” docelowemu poziomowi 2%. Jest to pierwsza taka ocena regulatora od czasu ustanowienia celu inflacyjnego w 2013 roku. Jednocześnie bank centralny pozostawił główną stopę procentową bez zmian na poziomie 1,25%, najwyższym od 1995 roku.

Decyzję podjęto większością głosów

Za utrzymaniem stopy na niezmienionym poziomie głosowało ośmiu członków zarządu Banku Japonii, jeden był przeciw. Członek zarządu Hajime Takata proponował podniesienie stopy do 1,5%.

Jak informuje CNBC, 16 ekonomistów ankietowanych przed decyzją oczekiwało, że Bank Japonii stworzy warunki do podwyżki stopy w grudniu lub styczniu. Trzynastu z nich prognozowało, że do połowy 2027 roku docelowy poziom stopy w cyklu zacieśniania polityki pieniężnej wyniesie od 1,75% do 2%.

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Inflacja i płace rosną

Japonia mierzy się ze słabym jenem i wysokimi cenami energii, które wspierają inflację. Jednocześnie eksperci cytowani przez CNBC zauważyli, że wskaźniki indeksu cen konsumpcyjnych są hamowane przez dopłaty do energii administracji Takaichi.

We wrześniu inflacja bazowa w Japonii wyniosła 2,1%, przekraczając oczekiwania i osiągając najwyższy poziom od początku 2026 roku. Według najnowszych danych rządowych realne płace w sierpniu wzrosły o 1,5% rok do roku, co było ósmym z rzędu miesiącem dodatniej dynamiki.

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