Банк Японии признал инфляцию соответствующей цели в 2% — CNBC

Банк Японии заявил, что базовая инфляция в Японии «в целом соответствует» целевому уровню в 2%. Это первая такая оценка регулятора с тех пор, как он установил инфляционную цель в 2013 году. В то же время центробанк оставил ключевую ставку без изменений — на уровне 1,25%, самом высоком с 1995 года.

Решение приняли большинством голосов

За сохранение ставки проголосовали восемь членов правления Банка Японии, один был против. Член правления Хадзимэ Таката предлагал повысить ставку до 1,5%.

Как сообщает CNBC, 16 экономистов, опрошенных перед решением, ожидали, что Банк Японии создаст условия для повышения ставки в декабре или январе. Тринадцать из них прогнозировали, что к середине 2027 года конечный уровень ставки в цикле ужесточения денежно-кредитной политики составит от 1,75% до 2%.

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Инфляция и зарплаты растут

Япония сталкивается со слабой иеной и высокими ценами на энергоносители, которые поддерживают инфляцию. В то же время эксперты, которых цитирует CNBC, отмечали, что показатели индекса потребительских цен сдерживаются энергетическими субсидиями администрации Такаити.

В сентябре базовая инфляция в Японии составила 2,1%, превысив ожидания и достигнув самого высокого уровня с начала 2026 года. Согласно последним правительственным данным, реальные зарплаты в августе выросли на 1,5% в годовом выражении — это был восьмой месяц подряд с положительной динамикой.

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