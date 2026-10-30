Japońska ANA Holdings planuje w kwietniu w pełni przejąć RegionalPlus Wings — spółkę holdingową przewoźników Airdo i Solaseed Air — poprzez wymianę akcji. ANA Holdings posiada obecnie ponad 15% akcji RegionalPlus Wings, podaje The Japan Times.

Integracja przewoźników

Spółki mają uzgodnić współczynnik wymiany akcji w drodze konsultacji. ANA Holdings liczy na zwiększenie rentowności w obliczu słabych wyników finansowych przewozów krajowych dzięki integracji operacji lotniczych i centralizacji zakupów.

Airdo ma siedzibę w Sapporo i obsługuje głównie trasy do prefektury i z niej. Siedziba Solaseed Air znajduje się w Miyazaki; linia wykonuje przede wszystkim loty w regionach Kiusiu i Okinawy. Obaj przewoźnicy mają umowy codeshare z All Nippon Airways, spółką zależną ANA Holdings.

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Marki zostaną zachowane przez pewien czas

ANA Holdings zamierza na razie zachować marki Airdo i Solaseed Air. Jednocześnie grupa analizuje możliwość przeniesienia działalności obu linii lotniczych pod markę ANA w średnim okresie. Korekty rozkładów i częstotliwości lotów mogą rozpocząć się już latem 2028 roku.

Prezes i dyrektor generalny ANA Holdings Koji Shibata oświadczył, że firma dąży do skutecznego połączenia zasobów biznesowych i przewag operacyjnych przewoźników, aby wzmocnić trwałość regionalnych sieci lotniczych.

Wyniki finansowe ANA

ANA Holdings opublikowała również skonsolidowane wyniki za okres od kwietnia do września. Sprzedaż wzrosła o 17,5% rok do roku, do rekordowych 1,39 bln jenów, czyli 8,83 mld dolarów. Jednocześnie zysk netto spadł o 11,8%, do 67 mld jenów, między innymi z powodu wzrostu cen paliwa w związku z nasileniem napięć na Bliskim Wschodzie.

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