Японская ANA Holdings планирует в апреле полностью приобрести RegionalPlus Wings — холдинговую компанию авиаперевозчиков Airdo и Solaseed Air — путем обмена акциями. В настоящее время ANA Holdings владеет более чем 15% акций RegionalPlus Wings, сообщает The Japan Times.

Интеграция перевозчиков

Компании должны согласовать коэффициент обмена акций в ходе консультаций. ANA Holdings рассчитывает повысить прибыльность на фоне слабых финансовых результатов внутренних перевозок благодаря интеграции летных операций и централизации закупок.

Airdo базируется в Саппоро и преимущественно обслуживает маршруты в префектуру и из нее. Штаб-квартира Solaseed Air расположена в Миядзаки; авиакомпания в основном выполняет рейсы в регионах Кюсю и Окинавы. Оба перевозчика имеют соглашения о совместном использовании кодов рейсов с All Nippon Airways, дочерней компанией ANA Holdings.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Бренды сохранят на некоторое время

ANA Holdings намерена пока сохранить бренды Airdo и Solaseed Air. В то же время группа изучает возможность перевести работу обеих авиакомпаний под бренд ANA в среднесрочной перспективе. Корректировка расписания и частоты рейсов может начаться уже летом 2028 года.

Президент и генеральный директор ANA Holdings Кодзи Сибата заявил, что компания стремится эффективно объединить деловые ресурсы и операционные преимущества перевозчиков, чтобы укрепить устойчивость региональных авиационных сетей.

Финансовые результаты ANA

ANA Holdings также обнародовала консолидированные результаты за апрель—сентябрь. Продажи выросли на 17,5% в годовом выражении — до рекордных 1,39 трлн иен, или 8,83 млрд долларов. В то же время чистая прибыль сократилась на 11,8%, до 67 млрд иен, в частности из-за подорожания топлива на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке.

Читай нас в