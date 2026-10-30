Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił nową politykę offsetową dla niektórych dużych zakupów obronnych od zagranicznych firm. Przewiduje ona, że dostawcy realizujący kontrakty o wartości co najmniej 50 mln funtów mogą zostać zobowiązani do zapewnienia krajowi korzyści gospodarczych, które potencjalnie mogą sięgać wartości samego kontraktu.

Jak poinformowało brytyjskie Ministerstwo Obrony, firmy będą mogły wypełniać takie zobowiązania poprzez tworzenie miejsc pracy i programów praktyk zawodowych, otwieranie lub rozbudowę zakładów produkcyjnych w kraju, inwestowanie w brytyjskich dostawców, przekazywanie technologii i know-how lokalnym firmom oraz wykorzystywanie większej liczby komponentów wyprodukowanych w Wielkiej Brytanii.

Kontrakty od 50 mln funtów

Wymogi offsetowe będą rozpatrywane w przypadku zagranicznych kontraktów obronnych o wartości co najmniej 50 mln funtów. Na przykład kontrakt o wartości 100 mln funtów może przewidywać utworzenie w Wielkiej Brytanii miejsc pracy, mocy produkcyjnych lub programów szkoleniowych o wartości do 100 mln funtów.

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Nowe podejście będzie stosowane indywidualnie w każdym przypadku. Centralny organ ds. offsetów — Offset Authority — będzie uzgadniał, oceniał i monitorował realizację zobowiązań poprzez odrębne umowy offsetowe z dostawcami przez okres obowiązywania ustaleń.

Start od 2027 roku

Politykę ogłoszono 30 października podczas wizyty kanclerza i ministra obrony w BAE Systems Scotstoun w Glasgow. Zacznie ona obowiązywać w odniesieniu do wybranych zakupów od kwietnia 2027 roku, a dostawcy będą z wyprzedzeniem informowani o przypadkach, w których będą obowiązywać wymogi offsetowe.

Według danych resortu w latach 2016/17–2025/26 na kontrakty obronne i usługi zagranicznego przemysłu wydano ponad 35,2 mld funtów, co stanowiło 11% bezpośrednich wydatków Ministerstwa Obrony na przemysł i handel. W ubiegłym roku 85% wydatków resortu już przypadało na firmy mające siedzibę w Wielkiej Brytanii, a inwestycje obronne wspierały 274 tys. miejsc pracy w brytyjskim przemyśle.

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