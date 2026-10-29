W Wielkiej Brytanii Gordon Brothers, właściciel sieci dyskontów Poundland, złożył w Wysokim Trybunale zawiadomienie o zamiarze powołania dla spółki zarządców. Krok ten stawia pod znakiem zapytania do 12 tys. miejsc pracy w sieci liczącej około 600 sklepów, w tym placówki Dealz w Irlandii. Informuje o tym The Guardian.

Do procedury planowane jest zaangażowanie firmy konsultingowej AlixPartners. Zawiadomienie chroni Poundland przed roszczeniami wierzycieli przez 10 dni, podczas których będzie poszukiwane rozwiązanie dla biznesu.

Odrzucona propozycja ratunkowa

Wcześniej Gordon Brothers odrzuciła propozycję ratunkową dla sieci, popieraną przez jej kierownictwo. Jedynym oferentem chcącym kupić całą firmę była rodzinna Martin Property Group z Irlandii Północnej, która była gotowa współpracować z obecnym zespołem zarządzającym kierowanym przez dyrektora generalnego Barry'ego Williamsa.

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Gordon Brothers kupiła znajdującą się w trudnej sytuacji sieć od europejskiej grupy handlowej Pepco za symboliczną kwotę 1 funta w czerwcu 2025 roku i przejęła 30 mln funtów długu. Według publikacji właściciel uważa, że może uzyskać więcej z podziału Poundland niż z oferty Martin Property Group, której wartość była niższa niż kwota tych długów.

Stanowisko związku zawodowego i kupujący

Związek zawodowy pracowników handlu Usdaw wezwał Gordon Brothers do ponownego rozważenia decyzji i dania pierwszeństwa nabywcy, który zachowa integralność firmy i miejsca pracy. Związek oświadczył, że chodzi o zatrudnienie ponad 11 tys. osób.

Barry Williams poinformował pracowników, że odrzucenie oferty Martin Property Group było niespodziewane, niepożądane i można było go uniknąć. Oświadczył również, że proces sprzedaży wzbudził zainteresowanie kilku znanych operatorów detalicznych, których oferty łącznie obejmują znaczną część biznesu. Wśród potencjalnych nabywców poszczególnych sklepów wymienia się amerykańską firmę Fortress, CDS — właściciela The Range — oraz B&M.

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