Власник Poundland подав заяву про намір призначити адміністраторів — The Guardian

У Великій Британії власник мережі дискаунтерів Poundland, компанія Gordon Brothers, подав до Високого суду повідомлення про намір призначити для компанії адміністраторів. Такий крок ставить під загрозу до 12 тисяч робочих місць у мережі, що має близько 600 магазинів, зокрема точки Dealz в Ірландії. Про це повідомляє The Guardian.

До процедури планують залучити консалтингову компанію AlixPartners. Повідомлення захищає Poundland від вимог кредиторів на 10 днів, упродовж яких шукатимуть рішення для бізнесу.

Відхилена пропозиція порятунку

Раніше Gordon Brothers відхилила пропозицію щодо порятунку мережі, яку підтримувало її керівництво. Єдиним претендентом на придбання всієї компанії була сімейна Martin Property Group із Північної Ірландії, яка була готова працювати з чинною управлінською командою на чолі з генеральним директором Баррі Вільямсом.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Gordon Brothers придбала проблемну мережу в європейської торговельної групи Pepco за символічний 1 фунт стерлінгів у червні 2025 року та взяла на себе 30 млн фунтів боргів. За даними видання, власник вважає, що може отримати більше від поділу Poundland, ніж за пропозицією Martin Property Group, вартість якої була меншою за суму цих боргів.

Позиція профспілки та покупці

Профспілка працівників торгівлі Usdaw закликала Gordon Brothers переглянути рішення та віддати перевагу покупцеві, який збереже цілісність компанії й робочі місця. У профспілці заявили, що йдеться про працевлаштування понад 11 тисяч людей.

Баррі Вільямс повідомив працівникам, що відхилення пропозиції Martin Property Group було несподіваним, небажаним і його можна було уникнути. Він також заявив, що процес продажу зацікавив кількох відомих роздрібних операторів, чиї пропозиції сукупно охоплюють значну частину бізнесу. Серед потенційних покупців окремих магазинів називають американську компанію Fortress, CDS — власника The Range — та B&M.

Читай нас у