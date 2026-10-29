В Великобритании владелец сети дискаунтеров Poundland, компания Gordon Brothers, подал в Высокий суд уведомление о намерении назначить для компании администраторов. Этот шаг ставит под угрозу до 12 тысяч рабочих мест в сети, насчитывающей около 600 магазинов, включая точки Dealz в Ирландии. Об этом сообщает The Guardian.

К процедуре планируют привлечь консалтинговую компанию AlixPartners. Уведомление защищает Poundland от требований кредиторов на 10 дней, в течение которых будут искать решение для бизнеса.

Отклоненное предложение о спасении

Ранее Gordon Brothers отклонила предложение о спасении сети, которое поддерживало ее руководство. Единственным претендентом на покупку всей компании была семейная Martin Property Group из Северной Ирландии, готовая работать с нынешней управленческой командой во главе с генеральным директором Барри Уильямсом.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Gordon Brothers приобрела проблемную сеть у европейской торговой группы Pepco за символический 1 фунт стерлингов в июне 2025 года и взяла на себя 30 млн фунтов долгов. По данным издания, владелец считает, что может получить больше от разделения Poundland, чем по предложению Martin Property Group, стоимость которого была меньше суммы этих долгов.

Позиция профсоюза и покупатели

Профсоюз работников торговли Usdaw призвал Gordon Brothers пересмотреть решение и отдать предпочтение покупателю, который сохранит целостность компании и рабочие места. В профсоюзе заявили, что речь идет о трудоустройстве более 11 тысяч человек.

Барри Уильямс сообщил сотрудникам, что отклонение предложения Martin Property Group было неожиданным, нежелательным и его можно было избежать. Он также заявил, что процесс продажи вызвал интерес у нескольких известных розничных операторов, чьи предложения в совокупности охватывают значительную часть бизнеса. Среди потенциальных покупателей отдельных магазинов называют американскую компанию Fortress, CDS — владельца The Range — и B&M.

Читай нас в