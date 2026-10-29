Poundland所有者提交拟任命管理人的通知——《卫报》

在英国，折扣连锁店Poundland的所有者Gordon Brothers已向高等法院提交了拟为该公司任命管理人的通知。此举将使该连锁企业最多1.2万个工作岗位面临风险。该连锁店拥有约600家门店，其中包括爱尔兰的Dealz门店。《卫报》报道。

咨询公司AlixPartners计划参与该程序。该通知使Poundland在10天内免受债权人索赔，在此期间将为该企业寻找解决方案。

救助提议遭拒

此前，Gordon Brothers拒绝了一项获得其管理层支持的连锁店救助提议。唯一有意收购整家公司的竞标方是来自北爱尔兰的家族企业Martin Property Group，该公司准备与由首席执行官巴里·威廉斯领导的现有管理团队合作。

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Gordon Brothers于2025年6月以象征性的1英镑从欧洲零售集团Pepco手中收购了这家陷入困境的连锁店，并承担了3000万英镑债务。据该报报道，所有者认为，拆分Poundland可能获得的收益高于Martin Property Group的报价，后者的价值低于这些债务的金额。

工会立场与买家

零售业工会Usdaw呼吁Gordon Brothers重新考虑这一决定，并优先选择能够保持公司完整性和保住工作岗位的买家。工会表示，这关系到超过1.1万人的就业。

巴里·威廉斯告诉员工，拒绝Martin Property Group的报价是出乎意料、不受欢迎且本可避免的。他还表示，出售程序引起了数家知名零售运营商的兴趣，它们的报价合计涵盖了业务的重要部分。潜在的单店买家包括美国公司Fortress、The Range的所有者CDS以及B&M。

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