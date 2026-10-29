Sinopec zwiększyła kwartalny zysk o 64% — OilPrice

Chińska spółka naftowo-gazowa Sinopec zwiększyła w trzecim kwartale 2026 roku zysk przypadający akcjonariuszom o 63,6% rok do roku — do 13,6 mld juanów, czyli około 2 mld dolarów. Przychody spółki wzrosły o 9,3%, do 769,7 mld juanów, czyli 115 mld dolarów, poinformował OilPrice.

Wyniki za dziewięć miesięcy

Od stycznia do września 2026 roku zysk Sinopec wzrósł o 25,3%, a przychody — o 4,4%. W komunikacie giełdowym spółka wyjaśniła poprawę wyników zwiększeniem udziału produktów o wysokiej wartości dodanej, w tym paliwa lotniczego i produktów rafinacji ropy, a także zyskami z zapasów w związku ze wzrostem cen ropy.

Średnia zrealizowana cena ropy przez Sinopec w ciągu dziewięciu miesięcy wzrosła do 81,92 dolara za baryłkę z 66,38 dolara za baryłkę w analogicznym okresie poprzedniego roku. Jednocześnie wydobycie spółki pozostało praktycznie niezmienione rok do roku.

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Słabszy popyt na paliwo

Sinopec poinformowała również o spadku krajowego popytu na produkty naftowe w Chinach. Według jej danych konsumpcja produktów naftowych zmniejszyła się o 8,6% z powodu wpływu wysokich cen ropy na popyt oraz przyspieszonego zastępowania ich nowymi źródłami energii.

Popyt na podstawowe produkty chemiczne również był słaby: zużycie ekwiwalentne etylenu spadło o 9,4%. Wolumen przerobu ropy w zakładach Sinopec w ciągu dziewięciu miesięcy zmniejszył się o 10,2% rok do roku. Spółka nie mogła w pełni skorzystać z rekordowo wysokich światowych marż rafineryjnych z powodu słabego popytu krajowego oraz chińskich ograniczeń eksportu paliw wiosną i latem.

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