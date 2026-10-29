Sinopec увеличила квартальную прибыль на 64% — OilPrice

Китайская нефтегазовая компания Sinopec в третьем квартале 2026 года увеличила прибыль, приходящуюся на акционеров, на 63,6% в годовом выражении — до 13,6 млрд юаней, или около $2 млрд. Выручка компании выросла на 9,3%, до 769,7 млрд юаней, или $115 млрд, сообщает OilPrice.

Результаты за девять месяцев

За январь—сентябрь 2026 года прибыль Sinopec выросла на 25,3%, а выручка — на 4,4%. В биржевом сообщении компания объяснила улучшение результатов увеличением доли продукции с высокой добавленной стоимостью, в частности авиационного топлива и продуктов нефтепереработки, а также прибылью от запасов на фоне роста цен на нефть.

Средняя реализованная цена нефти для Sinopec за девять месяцев выросла до $81,92 за баррель против $66,38 за баррель за аналогичный период предыдущего года. При этом добыча компании осталась практически неизменной в годовом выражении.

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Более слабый спрос на топливо

Sinopec также сообщила о снижении внутреннего спроса на нефтепродукты в Китае. По ее данным, потребление нефтепродуктов сократилось на 8,6% из-за влияния высоких цен на нефть на спрос и ускоренного замещения новыми источниками энергии.

Спрос на основные химические продукты также был слабым: эквивалентное потребление этилена снизилось на 9,4%. Объем переработки нефти на заводах Sinopec за девять месяцев сократился на 10,2% в годовом выражении. Компания не смогла в полной мере воспользоваться рекордно высокой мировой маржой нефтепереработки из-за слабого внутреннего спроса и ограничений Китая на экспорт топлива весной и летом.

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