На Тайване средний месячный чистый доход таксистов, для которых вождение такси является основным источником заработка, в прошлом году вырос на 20,4% — до 32 465 тайваньских долларов. Валовой месячный доход водителей в среднем составил 55 788 тайваньских долларов, что на 14,4% больше, чем в 2023 году.

После вычета операционных расходов чистый доход вырос на 5 508 тайваньских долларов. Более 76% водителей, работающих в такси полный день, были подключены к диспетчерским службам — это на 7,4 процентного пункта больше, чем по итогам предыдущего опроса.

Больше заказов через платформы

Почти 80% поездок заказывали через онлайн-платформы, радио- или спутниковые диспетчерские службы. Доля водителей, которые искали пассажиров непосредственно на улицах, впервые снизилась до 40%. О результатах исследования Министерства транспорта и коммуникаций Тайваня сообщает Taipei Times.

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Водители, работавшие не менее восьми часов в день, в среднем получали 62 822 тайваньских доллара валового и 37 403 тайваньских доллара чистого месячного дохода. Это соответственно на 7 034 и 4 938 тайваньских доллара больше среднего показателя среди всех таксистов, для которых эта работа является основной.

Доля многоцелевых такси выросла

В конце прошлого года на Тайване насчитывалось 92 768 такси — на 1 114, или примерно на 1,2%, больше, чем во время предыдущего исследования. Из них 36 023, или почти 40% автопарка, составляли многоцелевые такси. Их водители в среднем брали больше выходных, однако в рабочие дни совершали больше поездок и преодолевали более длинные расстояния. Их средний валовой месячный доход достиг 59 528 тайваньских долларов.

Министерство проводит опрос таксомоторного бизнеса раз в два года. С марта по июнь оно опросило операторов, активных в конце прошлого года, и получило 9 861 действительный ответ; уровень ответов составил 33%.

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