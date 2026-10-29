Sinopec季度利润增长64% — OilPrice

中国油气公司Sinopec在2026年第三季度将归属于股东的利润同比提高63.6%，至136亿元人民币，约合20亿美元。该公司营收增长9.3%，至7697亿元人民币，约合1150亿美元，OilPrice报道。

前九个月业绩

2026年1月至9月，Sinopec利润增长25.3%，营收增长4.4%。该公司在一份交易所公告中解释称，业绩改善得益于高附加值产品占比提高，包括航空燃油和石油炼制产品，以及油价上涨背景下的库存收益。

Sinopec前九个月的平均实现油价升至每桶81.92美元，而上年同期为每桶66.38美元。与此同时，该公司的产量同比几乎没有变化。

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燃料需求疲软

Sinopec还报告称，中国国内对石油产品的需求下降。根据其数据，受高油价对需求的影响以及新能源加速替代的影响，石油产品消费量下降了8.6%。

主要化工产品需求也较为疲软：乙烯当量消费量下降了9.4%。Sinopec旗下炼厂前九个月的原油加工量同比下降10.2%。由于国内需求疲软，以及中国在春季和夏季对燃料出口实施限制，该公司未能充分受益于创纪录高位的全球炼油利润率。

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