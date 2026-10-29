We Francji francusko-brytyjski operator satelitarny Eutelsat prognozuje ponad 10 mld euro przychodów z usług komercyjnych w latach 2032–2040 w związku ze swoją wiodącą rolą w europejskiej sieci satelitarnej IRIS². Informuje o tym Channel NewsAsia, powołując się na oświadczenie spółki.

Sieć 330 satelitów

Eutelsat wybrano do kierowania segmentem niskiej orbity okołoziemskiej w ramach projektu IRIS² Unii Europejskiej. Sieć ma składać się z 330 satelitów. Wystrzelenie pierwszych aparatów zaplanowano na 2029 rok, a rozpoczęcie świadczenia usług jest oczekiwane w 2030 roku.

Spółka z siedzibą w Paryżu podała, że jej portfel zamówień obejmuje 8,9 mld euro przychodów z projektowania i budowy IRIS². Przychody te mają być ujmowane głównie w latach 2027–2031. Łączny portfel zamówień Eutelsat wzrósł do 12,1 mld euro z 3,4 mld euro na koniec czerwca.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Inwestycje i wyniki kwartalne

Eutelsat planuje zainwestować łącznie 3,39 mld euro we wspólną i komercyjną infrastrukturę IRIS² w latach 2027–2034. W zamian spółka liczy na uzyskanie dostępu do przepustowości ponad dwukrotnie większej niż obecne możliwości OneWeb.

OneWeb, należący do Eutelsat, ma ponad 600 satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej. Spółka planuje także rozszerzyć sieć o kolejne 229 satelitów, wydając na to 1 mld euro.

Jednocześnie w pierwszym kwartale przychody z czterech segmentów operacyjnych Eutelsat spadły o 2,1% rok do roku w ujęciu porównywalnym, do 278,3 mln euro w ciągu trzech miesięcy do końca września. Było to poniżej średniej prognozy analityków ankietowanych przez spółkę, wynoszącej 291 mln euro. Eutelsat potwierdził cele finansowe na lata 2026–2027 i 2028–2029.

Czytaj nas na